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Държавната дума на Руската федерация предложи ограничаване на прожекциите на чуждестранни филми, включително пълната им забрана за половината от дните в годината.

Държавната дума е разработила законопроект, установяващ квоти за чуждестранни филми, съобщи ТАСС. Документът все още не е публикуван.

Описанието на законопроекта от държавната агенция предполага, че кината биха могли да забранят или значително да ограничат прожекциите на чуждестранни филми през „определени периоди". Тези периоди могат да продължат до шест месеца, според изданието.

Предложените изменения ще бъдат направени във федералния закон „За държавната подкрепа на кинематографията", съобщи ТАСС, позовавайки се на проектозакон, получен от агенцията.

Статията описва механизма за „квоти за национални филми". Според изданието „ще има периоди през годината, когато кината няма да могат да показват чуждестранни филми или те трябва да представляват „минимален дял от времето за прожектиране на национални филми".

Общата продължителност на квотата „не трябва да надвишава половината от дните на тримесечието и трябва да бъде приблизително 45 дни", съобщи ТАСС, позовавайки се на текста на законопроекта. По този начин прожекцията на чуждестранни филми може да бъде ограничена за общо до шест месеца в рамките на една година.

Квотите ще бъдат одобрени не по-късно от 90 дни преди началото на годината с участието на руски филмови организации, се посочва в бележката. Освен това, условията на сключените по-рано споразумения за прожекция на чуждестранни филми през квотния период ще се считат за недействителни, съобщава ТАСС.

Очаква се промените да влязат в сила на 1 март 2027 г.

Никита Михалков инициира въвеждането на квоти за разпространение на чуждестранни филми миналата година. В края на март тази година, след многократно обръщение на Михалков, Владимир Путин нареди идеята на режисьора да бъде реализирана „възможно най-бързо".

Михалков обаче не е предложил публично въвеждането на периоди, през които прожекцията на чуждестранни филми би била напълно забранена или ограничена.

Режисьорът предложи въвеждането на „входни такси за преглед на представени филми в Русия" в размер на 5 милиона рубли, 10% приспадане от разпределението „за рефинансиране на националното кино" и преглед на заявленията от „Газпром-Медия Холдинг" или „Националната медийна група", „контролирани до известна степен, в различна степен, от държавата".