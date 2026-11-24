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Борбата с тероризма през последните 40 години е струвала на турската икономика 2,3 трилиона долара. Това съобщи министърът на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу, цитиран от интернет портала „Таймтюрк".

Уралоглу представи оценката по време на обсъждането на проектобюджета на ведомството за 2027 г. пред парламентарната Комисия по планиране и бюджет. Той посочи, че финансовите загуби на страната могат да бъдат сравнени с мащаба на редица големи инфраструктурни и технологични проекти.

По думите му сумата от 2,3 трилиона долара се равнява на стойността на 1888 моста като „Явуз Султан Селим" над Босфора, 195 магистрали като „Мармара – Север", 851 проекта като подводния железопътен тунел „Мармарай" или 10 016 комуникационни спътника от типа „Тюрксат 6А" (TÜRKSAT 6A).

Министърът подчерта, че най-тежката цена на тероризма са изгубените човешки животи, които нямат материално измерение. Той обаче изтъкна и огромните икономически последици от продължилия десетилетия конфликт, предава БТА.

Уралоглу заяви, че целта на управляващия „Републикански алианс" с инициативата „Турция без тероризъм" (Terörsüz Türkiye) е да гарантира сигурността на бъдещите поколения и да позволи националните ресурси да бъдат насочени към инвестиции, заетост и благоденствие.

Инициативата „Турция без тероризъм" е политически и правен процес, насочен към помирение и трайно прекратяване на въоръжения конфликт с Кюрдската работническа партия (ПКК).

Той е институционализиран със специален закон през 2026 г.