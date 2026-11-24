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Сръбските власти са предоставили гражданство на Али Кадиров, втория син на чеченския лидер Рамзан Кадиров. Фондът за борба с корупцията разкри решението, което е публикувано в "Държавен вестник" на Сърбия.

Али Кадиров получава сръбски паспорт през юли 2025 г. По това време той беше на 18 години. Документът е издаден „за специални заслуги" на измисленото име Али Мусаев. Той притежава и таен руски паспорт на това име, който според ФБК Кадиров-младши използва от много години, за да пътува в чужбина с частни самолети.

Фондацията за борба с корупцията е организация с нестопанска цел, създадена през 2011 г. от руския опозиционен лидер Алексей Навални. ФБК публикува разследвания за предполагаема корупция от високопоставени руски държавни служители. Организацията се финансира от частни дарения. На 9 октомври 2019 г.

Според изданието „Агентство", през януари 2025 г. Али Кадиров официално променя фамилията си на Мусаев и получава сръбско гражданство пет месеца по-късно.

Според ФБК сръбските власти са издали паспорти и на:

- Николай Колесов, ръководител на холдинговата компания „Руски хеликоптери", и негови роднини; - Фьодор Емеляненко, боец ​​от ММА, член на „Единна Русия" и довереник на Владимир Путин;

- Муслим Амирасланов, друг член на „Единна Русия" и член на Махачкалската дума.

Фондацията за борба с корупцията (ФБК) е подала петиция до сръбските власти с искане синът на Кадиров да бъде лишен от сръбския си паспорт.

След избухването на войната на Русия с Украйна Сърбия се превърна в популярна дестинация за руснаците.

Сръбският паспорт позволява безвизово пътуване до Русия и ЕС.

В началото на 2026 г. беше обявено, че Якуб Закриев, бившият министър на земеделието на Чечения, племенник на главата на републиката Рамзан Кадиров и главен изпълнителен директор на национализираната компания Danone Русия, е получил сръбско гражданство. Малко след като постановлението беше доведено до вниманието на медиите, сръбските власти отмениха решението за предоставяне на гражданство на Закриев.