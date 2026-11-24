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Украйна стои зад удара с дронове срещу руския товарен кораб „Спарта II" във Финския залив в събота. Това е потвърдил президентът Володимир Зеленски в интервю за „Блумбърг", съобщи агенцията, цитирана от Ройтерс.

По думите на украинския лидер плавателният съд е бил легитимна цел за украинската армия, тъй като е превозвал оръжие.

Корабът, използван от руското дружество за отбранителна логистика „Оборонлогистика", е бил поразен в международни води. При атаката е пострадал един член на екипажа, посочва Ройтерс.

Междувременно Зеленски съобщи, че през изминалата нощ руските сили са съсредоточили атаките си върху Житомирска област, където са поразили инфраструктура за разпределение и пренос на електроенергия. Това той написа във Фейсбук след координационна видеоконферентна среща, съобщи Укринформ, цитиран от БТА.

„Снощи руснаците съсредоточиха ударите си върху Житомирска област, като нанесоха удари по инфраструктурата за разпределение и пренос на електроенергия. Нашите отбранителни сили се справиха", заяви украинският президент.

По време на срещата са били обсъдени и последиците от атаките в Днепропетровска област, включително в Днипро, Кривой Рог, Павлоград и други населени места. Зеленски определи ситуацията с електроснабдяването като сложна, но увери, че са мобилизирани необходимите ресурси за възстановяване на доставките.

Той благодари на екипите в Одеса и областта, които ремонтират електропреносните мрежи и осигуряват алтернативни маршрути за доставка на електроенергия.

Зеленски съобщи още, че заедно с главнокомандващия на украинските въоръжени сили Михайло Драпати са актуализирали изискванията за защитата на Запорожие от руски атаки.

Министърът на енергетиката Денис Шмигал е докладвал за мерките за увеличаване на производството на електроенергия и ускоряване на възстановяването на енергийните съоръжения, повредени при руските удари. Министърът на отбраната Евген Хмара е представил информация за използването на украинското оръжие с голям обсег и подготовката на нови пакети помощ от партньорите на страната.

При отделна руска атака с дрон срещу железопътната гара в Коростен, Житомирска област, е загинал един човек, а други двама са ранени. Това съобщи украинският железопътен оператор „Укрзализница", цитиран от Укринформ.

По време на удара в близост до гарата е имало електрически пътнически влак. Центърът за наблюдение на железопътния оператор е предупредил за заплахата, след което персоналът на влака е обявил евакуация. Хората от сградата на гарата също са били изведени.

Според „Укрзализница" железопътните служители, екипажът на влака и повечето пътници са намерили убежище в предназначеното за целта укритие. Няма ранени служители на железниците.