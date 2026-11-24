Министерството на отбраната на Великобритания и британската служба за вътрешно разузнаване МИ5 изпратиха предупреждения до компании, предоставящи пряка подкрепа за въоръжените сили на Украйна, с които ги известиха за повишена заплаха от акции на саботаж от страна на Русия, предаде Ройтерс.

В крайно необичайно изявление Министерството на отбраната и Националният орган за защита на националната сигурност към МИ5 предупредиха компаниите да вземат необходимите мерки за подобряване на вътрешната сигурност с оглед повишения риск от акции, извършвани от агенти в полза на Русия.

"През последните няколко месеца Русия извършва все повече опити за саботаж срещу съоръжения, свързани с европейската отбранителна промишленост. Подобна дейност се изразява предимно в използването на агенти, които прибягват до прости методи на саботаж, най-вече палежи", се казва в предупредителното съобщение, изпратено до британските предприятия.

Посолството на Русия в Лондон не е коментирало информацията, съобщава БТА.

Откакто избухна войната в Украйна, Великобритания се превърна в един от най-големите поддръжници на Киев, а Лондон обвини Русия, че е организирала многобройни акции на шпионаж и саботаж.

Миналата година група британци бяха осъдени на затвор за извършването на палежи в компании, свързани с Украйна. Тогава Великобритания посочи, че операциите им са били по поръчка на Москва.

"Скорошните опити за саботаж в цяла Европа показват колко сериозни са заплахите, пред които се изправяме. Наистина е позорно, че определени субекти се стремят да нарушат нашия начин на живот и този на съюзниците ни, като насочват действията си най-вече срещу организации, извършващи жизненоважна работа в подкрепа на Украйна", заяви Дан Джарвис, държавен министър в министерството на вътрешните работи.