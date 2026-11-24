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Най-високият небостъргач в столицата на Саудитска Арабия – Рияд – отново стана обект на атаки, съобщиха очевидци пред Франс прес.

Това се случва на фона на зачестилите атаки на проиранската бунтовническа групировка на хусите срещу петролната монархия, отбелязва агенцията.

Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция срещу хусите определи нападението срещу сградата като "терористична атака".

"Един от небостъргачите във финансовия център стана обект на подла терористична атака. В момента компетентните органи инспектират мястото на нападението", обяви в социалната мрежа Екс говорителят на коалицията Турки ал Малики.

Според трима очевидци при атаката отново е бил повреден небостъргача, където се помещава саудитския суверенен фонд, във финансовия квартал на Рияд, пише БТА.

Четвърти жител на столицата уточни, че превозно средство с високоговорител е предупредило гражданите в квартала да потърсят укритие.

На този етап саудитските власти не са обявили, че са прехванали ракети или дронове, а местните жители не получиха предупредителни съобщения на мобилните си телефони. Хусите не поеха отговорност за атаката.

С внушителните си небостъргачи, луксозни магазини и зелени площи финансовият квартал "Крал Абдала" е в центъра на амбициозните икономически планове на Саудитска Арабия, част от проекта ѝ "Визия 2030", които целят да превърнат кралството в притегателен център за туризма, международните конференции и големите предприятия. В квартала са разположени също саудитската фондова борса, големи саудитски компании, както и седалищата на международни банкови институции като например американската "Голдман Сакс", отбелязва АФП.

След като бе атакувана от Иран в началото на израелско-американската военна операция през февруари и след затварянето на Ормузкия проток от Техеран, който е от съществено значение за износа на горива, Саудитска Арабия от месеци е подложена на непрестанни атаки от страна на йеменските бунтовници хуси, ползващи се с подкрепата на Иран.

Бунтовниците вземат на прицел основно съоръжения на енергийната инфраструктура, ключови за икономическото развитие на кралството, но също летища и емблематични сгради в центъра на Рияд, символи на саудитската мощ.

В отговор на нападенията на хусите оглавяваната коалиция от Саудитска Арабия нанася удари срещу обекти на хусите в Йемен.