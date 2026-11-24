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Следователи са открили нова следа по случая с Емануела Орланди – 15-годишното момиче, което изчезва на 22 юни 1983 г., докато се прибираше към дома си във Ватикана след урок по флейта в Рим, предаде АНСА.

Новата следа е открита благодарение на технически анализ, извършен от Научноизследователското звено на италианските карабинери. Тя се отнася до мъж, за когото се предполага, че е направил анонимно телефонно обаждане до семейството на Орланди няколко дни след изчезването на момичето.

Самоличността на мъжа засега остава неизвестна, но разследващите в Рим са събрали „значителен брой взаимно потвърждаващи се данни“, които насочват към конкретен профил.

Случаят е една от най-големите неразгадани мистерии в Италия и вдъхновява популярния четирисериен документален филм на „Нетфликс“: „Момичето от Ватикана: Изчезването на Емануела Орланди“.

Разследването по случая „Орланди“ беше възобновено през 2023 г.

15-годишното момиче изчезва на 22 юни 1983 г., докато се прибираше към дома си във Ватикана след урок по флейта в Рим, предаде АНСА, цитирана от БТА.

Новата следа е открита благодарение на технически анализ, извършен от Научноизследователското звено на италианските карабинери. Тя се отнася до мъж, за когото се предполага, че е направил анонимно телефонно обаждане до семейството на Орланди няколко дни след изчезването на момичето.

Самоличността на мъжа засега остава неизвестна, но разследващите в Рим са събрали „значителен брой взаимно потвърждаващи се данни“, които насочват към конкретен профил.

Случаят е една от най-големите неразгадани мистерии в Италия и вдъхновява популярния четирисериен документален филм на „Нетфликс“: „Момичето от Ватикана: Изчезването на Емануела Орланди“.

Разследването по случая „Орланди“ беше възобновено през 2023 г.