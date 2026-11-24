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Румъния за втори път днес вдигна изтребители, след като радарните системи на страната засякоха нова въздушна цел близо до границата с Украйна, съобщи Министерството на националната отбрана на страната на официалната си страница в социалната мрежа Фейсбук.

Целта е била локализирана северно от Килийския ръкав на река Дунав, в украинското въздушно пространство.

В отговор два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили, изпълняващи мисии по охрана на въздушното пространство, са излетели от 86-а авиобаза във Фетещ, за да наблюдават ситуацията в района.

Като предпазна мярка в 14:37 ч. местно (и българско) време жителите в северната част на окръг Тулча са получили предупредително съобщение чрез системата Ро-Алърт.

Въздушната тревога е била отменена в 15:40 ч., тъй като не е било регистрирано навлизане в румънското въздушно пространство.

По-рано днес два испански изтребителя F-18, изпълняващи задачи по охрана на въздушното пространство, бяха вдигнати от 57-ма авиобаза „Михаил Когълничану“ в Румъния, след като радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана засече въздушна цел северно от община Тулча в украинското въздушно пространство.