Пратениците на САЩ Джаред Къшнър и Стив Уиткоф настояват да се сключи мирно споразумение възможно най-скоро, в идеалния случай – до януари, заяви Зеленски

Ако Путин смята, че Украйна се готви да търси военно отмъщение, именно той би трябвало да бъде най-заинтересован от членството ни в НАТО, каза още той

Украинският президент Володимир Зеленски планира да се свърже с Конгреса на САЩ, който вече е доминиран от демократите, ако Доналд Тръмп не успее да убеди Владимир Путин да сложи край на войната до края на годината. Това обяви държавният глава на Украйна в интервю за Bloomberg.

Той заяви, че ако не бъде постигнато приемливо за Украйна мирно споразумение, ще поиска от САЩ значително количество военна помощ и по-строги санкции срещу Русия.

„Подкрепата за Украйна и санкциите трябва да са на такова ниво, че да отправят ясен сигнал до руснаците. Време е да се седне на масата за преговори и да се сложи край на войната", категоричен бе Зеленски.

Пратениците на САЩ Джаред Къшнър и Стив Уиткоф настояват да се сключи мирно споразумение възможно най-скоро, в идеалния случай – до януари, каза още той. И обясни, че за Украйна има риск да се сблъска с искания за значителни отстъпки, докато в същото време Путин с нищо не показва, че е готов да спре войната.

„Има желание да се действа много бързо и това е ясно както за нас, така и за руснаците. Разбираме на каква цена може да стане това. Ние също много искаме мир, но не и само за сметка на Украйна", категоричен бе украинският лидер.

Основният фокус в консултациите между Киев и съюзниците е върху предоставянето на гаранции за сигурност, аналогични на клаузата за взаимна отбрана по член 5 от договора на НАТО, каза още той.

В интервюто си Зеленски изрази скептицизъм относно действието на гаранциите на практика, като подчерта, че Украйна има нужда от твърди ангажименти от западните си съюзници за значителна военна подкрепа и по-строги санкции в случай на нова руска инвазия.

Пълноправното членство на страната в алианса е далеч по-добро решение, категоричен е президентът на Украйна. Според него ключови европейски съюзници, включително Германия и Франция, които дълго време се отнасяха с недоверие към тази идея, сега са по-склонни да я подкрепят.

„Ако утре Тръмп заяви: „Подкрепям членството на Украйна в НАТО", според мен Европа също ще застане зад него", добави Зеленски.

Путин категорично се противопоставя на възможността за присъединяване на Украйна към НАТО, но Зеленски смята, че то би било в интерес и на Русия.

„Ако Путин смята, че Украйна се готви да търси военно отмъщение, именно той би трябвало да бъде най-заинтересован от членството ни в НАТО. Защото ако Украйна се присъедини към НАТО, няма да можем да си върнем окупираните територии със сила. Ще загубим всичките си партньори", обясни украинският президент.

Освен това призова съюзниците на Украйна да увеличат доставките на ракети прехващачи за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът", за да се противодейства на руските удари с балистични ракети.

„Моля ви, покрийте нуждите ни поне за целия декември. Защо? Защото все още разчитам, че ще успея да намеря, така да се каже, нов подход към новия Конгрес през януари или февруари", допълни той.

Според Зеленски американският министър на отбраната Пийт Хегсет все още не е одобрил доставката на 48 ракети „Пейтриът", които Украйна очаква от САЩ. Дори и след получаването на тази пратка Украйна ще остане далеч от нуждите си от ракети прехващачи, посочи украинският президент. По-рано той заяви, че от миналата година САЩ доставят на Украйна по 12 ракети „Пейтриът" месечно, което е около 1/4 от обещания брой от правителството на предшественика на Тръмп - Джо Байдън.

„Много е неприятно, че на фона на всички преговори по въпроса как да се прекрати войната, Украйна е изправена не само пред съкращаване, но и пред забавяне на доставките на прехващачи „Пейтриът", заяви Зеленски.

Според него тази година Русия напълно е променила хода на войната. "Армията ѝ сега води война срещу цивилното население. Понеже противопоставянето на войски срещу войски от предходния етап не даде резултати", каза той.

Русия вече не нанася удари само по енергийни обекти, а включи списъка си с мишени водоснабдителната инфраструктура и мостовете между двата бряга на река Днепър в Киев.

„Когато някой удари пречиствателна станция с балистична ракета, можете ли да си представите, че това може да е случайно", запита той.