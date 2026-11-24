Бившият френски президент Никола Саркози и съпругата му Карла Бруни ще се изправят пред съда, заради обвинения, свързани с осъждането на бившия френски президент за заговор за финансиране на предизборната му кампания с пари от покойния либийски диктатор Муамар Кадафи.

Обвиненията са насочени към оттеглянето на показанията на ключов свидетел, който първоначално заявил, че разполага с доказателства, които биха могли да уличат Саркози. Съпрузите отричат обвиненията, съобщава BBC.

Саркози бе осъден на 5 години затвор по делото през септември миналата година. Така стана първия бивш президент на Франция, който влезе в затвора, въпреки че прекара едва 20 дни зад решетките. Той винаги е отричал да е направил нещо нередно по делото, а присъдата по обжалването се очаква следващия понеделник.

Откакто загуби изборите през 2012 г. и не бе преизбран за президент, Саркози се изправи пред няколко криминални разследвания. През 2024 г. той получи присъда от 1 г. заради незаконно финансиране на кампанията му от 2012 г. 6 месеца от нея обаче бяха свалени.

3 г. по-рано бе признат за виновен по обвинения, че е опитал да подкупи съдия. За това бе осъден на 3 г. затвор, от които 2 бяха снети. Така стана и първия френски президент, получил присъда "лишаване от свобода". Тогава му бе позволено да изкара присъдата си под домашен арест с гривна, вместо да влезе в затвора.

Новият случай е съсредоточен върху либийския бизнесмен Зиад Такиедин, който заявил, че е имал писмени доказателства, че кампанията на Саркози през 2007 г. е била обилно финансирана от Триполи и че плащанията в размер на 50 млн. евро, са продължили и след като Саркози става президент.

В интервю през 2020 г., Такиедин, който почина миналата година, оттегли обвиненията си. По това време се говореше, че Саркози е заявил, че истината най-накрая ще излезе наяве, но властите определиха оттеглянето на обвиненията за неискрено и започна ново разследване.

Така бившият държавен глава и съпругата му, бивша супермоделка и певица от италиански произход, сега ще бъдат обвинени в престъпен сговор за извършване на измама като част от организирана група и получаване на крадени стоки, свързани с манипулиране на свидетели.