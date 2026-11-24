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Военнен хеликоптер, извършващ полет с учебна цел, се разби край Ескишехир, Северозападна Турция. Това съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

По информация на Министерството на отбраната на Турция, хеликоптерът е от тип AS-532 и принадлежи на Военновъздушните сили на Турция.

Инцидентът, за който причините все още не са ясни, е станал около 20 ч. местно време (19 ч. българско - б.р.) Останките на хеликоптера са били открити, а спасителните операции продължават. На място са изпратени екипи на полицията и жандармерията.