Продължаващите украински удари по руски рафинерии неизбежно ще предизвикат отговор от страна на Москва. Това заяви руският президент Владимир Путин, цитиран от Ройтерс.

"Киев не спира атаките срещу руските нефтопреработвателни заводи, въпреки призива и пряката молба на президента на САЩ да не го прави", каза Путин пред представители на държавни комисии, които отговарят за горивно-енергийния комплекс и екологичната безопасност на Русия.

„Киевските власти не се вслушват в такива съвети. Всичко продължава, сякаш нищо не се е случило. Искам да отбележа, че ответните действия от наша страна са неизбежни. Всички трябва да знаят това", каза още руският президент, цитиран от ТАСС. Според него ескалацията, започната от Украйна в началото на юни не може да нанесе критични щети на Русия.

„Наблюдаваме продължаващи опити да се ограничи износът на руски енергийни ресурси към Европа. Неведнъж съм отбелязвал, а днес това се вижда, както се казва, и с невъоръжено око, че такива действия имат сериозни последствия, но преди всичко за самите европейци", допълни Путин.

Според Киев украинската армия атакува петролни рафинерии, петролопроводи и петролни складове в Русия, за да лиши Москва от приходи от продажбата на въглеводороди, която помага за финансирането на войната срещу Украйна.

По-рано днес президентът на страната Володимир Зеленски обвини Москва, че води война срещу цивилното население. "Русия вече не нанася удари само по енергийни обекти, а включи в списъка си с мишени водоснабдителната инфраструктура и мостовете между двата бряга на река Днепър в Киев", заяви Зеленски.

Миналия месец Тръмп обяви, че между Русия и Украйна е постигнато енергийно примирие, което влиза в сила незабавно. По-късно Зеленски заяви, че Москва не спазва примирието и не зачита думите на американския президент, поради което Украйна подновява ударите си по руски рафинерии, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.