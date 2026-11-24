Украйна ще се нуждае от 115 милиарда евро външна финансова подкрепа през 2027 г. Това заяви президентът на страната Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Правителството вече е осигурило около 90 млрд. евро под формата на ангажименти от ЕС за идната година и води преговори откъде да бъдат намерени останалите 25 млрд., обяви държавният глава пред участниците в Конгреса на регионалните и местните власти.

Заради войната с Русия, който навлезе в петата си година, Украйна се сблъсква с растящи разходи за войната и разчита на военна и финансова помощ от западните съюзници, за да може да продължи борбата си срещу руските сили.

В момента ЕС е основният финансов поддръжник на Украйна и миналата седмица обяви план за предоставянето на заем в размер на още 45 млрд. евро в подкрепа на украинската икономика и военните усилия.

Други 45 млрд. бяха част от финансирането в размер на 90 млрд. евро, одобрено през декември миналата година и планирано за тази и следващата година.

"Европейската комисия вече представи начин за осигуряване на това финансиране и в момента работим, за да гарантираме, че Европейският съюз ще го подкрепи", заяви Зеленски. "Трябва да намерим още 25 млрд. евро. Уверен съм, че ще се справим с тази задача", категоричен бе той, цитиран от БТА.