Присъствието на Съединените щати, е важно, особено за Румъния, заяви румънският военен министър на фона на засилените атаки с дронове в Черно море

Европейският съюз трябва да дадат на американските отбранителни фирми достъп до следващия дългосрочен бюджет за отбрана. Това заяви румънският военен министър Стефан Раду-Опреа пред "Политико".

"В Европа имаме нужда от американска техника, и по мое мнение трябва да намерим начин да си сътрудничим повече и да има повече американско присъствие", каза още той.

Изказванията на Опреа отразяват трайното напрежение в стремежа на Европа към превъоръжаване: дали да се харчат пари на местно ниво и да се подхранва отбранителната индустриална база на блока, за сметка на по-бавно производство за възпиране на Русия, или бързо да се придобиват оръжия от места като САЩ за сметка на фирми от ЕС.

Желанието на Опреа е да се отворят повече възможности пред САЩ, за да може да се даде по-широк тласък за укрепване на сигурността на Румъния. Това включва и подсигуряването на американски военни, които да останат постоянно в страната, и насърчаване на ЕС и НАТО да засилят сигурността в Черно море, както и отваряне на вратата за прехвърляне на критични ракети-прехващачи в Киев.

Опитите да бъде ограничен достъпът на САЩ до отбранителните схеми на ЕС, разгневяват Вашингтон. Миналата седмица зам.-министърът на отбраната на САЩ по политиката Елбридж Колби заяви пред министрите на отбраната на ЕС, че силно се противопоставят на мерките да бъдат изключени американските фирми от европейския пазар.

Въпреки натиска от Вашингтон, ЕС до голяма степен продължава с местните поръчки. Съюзът ограничи компаниите от трети страни до не повече от 35% от разходите за компоненти в програми като SAFE, механизмът за военни заеми на стойност 150 млрд. евро. На Румъния са отпуснати 16,7 млрд. евро по SAFE, а това са едни от най-големите бюджетни средства по програмата.

Друг спор е дали подобни ограничения трябва да се прилагат за над 100 млрд. евро предложени разходи за отбрана и космос в следващия дългосрочен бюджет на ЕС, както и за планирано преразглеждане на правилата за обществени поръчки в областта на отбраната, което се очаква да бъде представено следващия месец.

Според Опреа американските фирми биха могли да получат някакво ниво на достъп и по двете, като заяви, че те имат най-добрата технология. "Би било жалко, ако европейците нямаме достъп до нея", категоричен бе той.

Фронтови страни като Румъния и Полша са склонни да запазят американските войски на своя територия. В момента САЩ готвят преглед на силите си в Европа, който се очаква да бъде публикуван в началото на следващия месец. В Румъния има около 1000 американски военни, като Опреа заяви, че Букурещ иска дори повече.

"Присъствието на Съединените щати, особено за Румъния... е важно. Предложихме възможност за споделяне на разходите за войските с Вашингтон. Надявам се, че в момента САЩ разбират по-добре какви са заплахите, пред които сме изправени днес в Черно море", коментира румънският военен министър. Думите му идват на фона на засилените атаки край крайбрежията на Румъния и България, при които неведнъж потънаха търговски кораби.

Според Опреа опасността от атаки с дронове в Черно море е неприемлива - над 570 кораба са били ударени в него само тази година. Самата Румъния пък се е изправила пред 118 атаки с дронове и морски мини в морето от януари, като е пращала своите военни самолети на подобни мисии вече 96 пъти.

Вълната от нападения започна в началото на октомври, когато плаващият под турски флаг кораб "Алфа Ватан", пътуващ от Египет към румънското пристанище Сулина, беше поразен от въздушни и морски дронове. Корабът потъна, а при атаката загинаха девет сирийски и един египетски член на екипажа. Тогава бе ударен и корабът "Ейбъл", който пострада сериозно от опожаряване.

6 дни по-късно 11 моряци от кораба "Дигнити", повечето от които сирийци, загинаха при нощна атака край българския бряг. Сирийският активист за правата на моряците Мохамад Хаджуз разказва пред Си Ен Ен, че след първия удар по "Дигнити" екипажът забелязал приближаващ се безпилотен плавателен съд, който впоследствие се врязал в кораба. Тъй като моряците не успели да спуснат напълно спасителните лодки, част от тях скочили във водата. Освен "Дигнити" бе ударен и корабът "Челси 3", който след атаката бе закаран за ремонт на пристанището в Бургас. Все още властите в България очакват резултати от проверката на открити на него останки, които вероятно са от атакувалите го дронове.

Въпреки нарастващата опасност някои корабни компании продължават да работят в Черно море. Според активиста икономическите затруднения принуждават моряците да приемат работа в опасни райони, понякога привлечени от предложения за допълнително заплащане. Други нямат достатъчно възможности за работа и са принудени да поемат подобни рискове.

На 15 октомври още 4 търговски кораба са били атакувани, включително в териториалните води и изключителната икономическа зона на Румъния. При нападенията са загинали осем души, съобщи румънската външна министърка Оана-Силвия Цою.

Два химически танкера – Wine Trader и YARA J, са се запалили, след като били поразени в близост до канала Сулина, който свързва Черно море с Дунав. На борда на Wine Trader, ударен от три дрона по данни на оператора му, са загинали шестима граждани на Бенин и един руснак.

Последва атака в български води на 28 октомври, когато контейнеровозът Contship Jet беше ударен от три дрона край Калиакра. След това два кораба - Gas Husky и Betul 8 бяха ударени близо до Шабла в рамките на едва 24 часа на 16 и 17 ноември.

На специална среща на НАТО миналия месец Румъния поиска от съюзниците си да предоставят помощ като оборудване за борба с дронове, но все още чака много от доставките.

На тристранна среща на военните министри на България, Турция и Румъния бе постигнато съгласие да бъдат засилени мерките за ранно предупреждение и военноморската координация. Това евентуално би могло да се използва за увеличаване на съвместните патрули, каза Опреа, като допълни, че трите държави ще се срещнат отново следващия месец в Анкара и отново в Букурещ през януари.