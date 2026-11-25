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Президентът на Беларус Александър Лукашенко предложи да придружи украинския президент Володимир Зеленски до Москва за преговори с руския лидер Владимир Путин с цел прекратяване на войната в Украйна. Лукашенко заяви това в интервю за френското издание „Льо Поан", цитиран от Ройтерс.

„Володя (Володимир) Зеленски и аз бихме могли просто да отидем, да летим до Москва. Двамата заедно. Като гарант за неговата сигурност бих могъл да седна до него", каза Лукашенко.

Той коментира, че ако украинският президент откаже предложението, „нека продължава да воюва", като подчерта, че войната трябва да бъде спряна и може да се постигне споразумение, посочи БТА.

Лукашенко изрази убеждение, че руските сили печелят на бойното поле въпреки бавното си настъпление. Според Ройтерс фронтовата линия в Украйна до голяма степен остава непроменена от месеци въпреки руските твърдения за напредък.

Беларуският лидер определи като положително развитие възобновяването на преговорите между Русия и Украйна с участието на САЩ. Той подкрепи и възможността европейски представители да се включат в следващите разговори, но настоя, че Русия, Украйна и Беларус трябва сами да намерят решение на конфликта.

„Бихме постигнали споразумение по-бързо от вас (европейците) относно прекратяването на тази война", заяви Лукашенко.