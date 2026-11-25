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Партията „Яшар" на бившия началник на Генералния щаб на израелската армия Гади Айзенкот се договори за коалиционно споразумение с дясната опозиционна партия „Нашият дом Израел" на Авигдор Либерман. Това е първият коалиционен съюз след парламентарните избори в Израел на 27 октомври, съобщи Ройтерс.

Двете партии обявиха споразумението след среща между Айзенкот и Либерман. „Яшар" спечели 21 места в Кнесета, а формацията на Либерман - 7, посочи БТА.

След изборите премиерът Бенямин Нетаняху загуби парламентарното си мнозинство. Неговият съюз с крайнодесни и ултраортодоксални партии разполага с 53 от общо 120 места, докато формациите около Айзенкот имат 48 депутати. Потенциални съюзници са и арабските партии с общо 19 места.

Споразумението е изненадващо, тъй като Либерман досега се противопоставяше на правителство с подкрепата на арабските партии. Основната му цел обаче е отстраняването на Нетаняху от властта.

Айзенкот получи от президента Ицхак Херцог 28-дневен мандат за съставяне на правителство до 6 декември, с възможност за удължаване с още две седмици. Ако не успее, шанс ще получи Нетаняху, а при провал на всички опити Израел може да проведе нови избори.

Междувременно лявата партия „Демократите", спечелила 8 места, обяви, че прекратява преговорите с Айзенкот заради разговорите му с „Ликуд" на Нетаняху. Лидерът ѝ Яир Голан настоява за правителство без Нетаняху, с участието на арабските партии.