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Национална 24-часова стачка в Гърция ще засегне работата на държавни учреждения, болници, училища и част от обществения транспорт. Протестни демонстрации са планирани в над 60 града, съобщава гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Стачката е организирана от най-големия синдикат в публичния сектор АДЕДИ. Основните искания са за увеличение на заплатите, възстановяване на 13-ата и 14-ата заплата в публичния сектор и подобряване на условията на труд, посочи БТА.

В Атина метрото и трамваите ще се движат между 09:00 и 18:00 часа, включително по линията до летището. Автобусите, тролеите и влаковете се очаква да се движат по разписание. Полетите също няма да бъдат засегнати, след като съд обяви за незаконна стачката на служителите в гражданското въздухоплаване.

Стачката на моряците обаче се очаква да доведе до отмяна на много фериботни курсове. Синдикатите настояват за единен колективен договор, увеличение на заплатите с 12% и 35-часова работна седмица.

Държавните болници и спешните служби ще работят с дежурен персонал, а стачката на преподавателите може да наруши учебния процес.

Българското Министерство на външните работи предупреди пътуващите до Гърция за възможни затруднения в транспорта.