Кралското семейство не е било в имението

Трети заподозрян може да е успял да избяга

Двама мъже са арестувани по подозрение в опит за обир и незаконно проникване в имението Анмър Хол (Anmer Hall), където живеят принц Уилям и съпругата му Кейт Мидълтън. Според информация на британския таблоид The Sun заподозрените са албански граждани, като единият от тях е нелегален мигрант, подал преди време молба за убежище във Великобритания.

По първоначални данни двамата не са знаели, че имотът е кралска резиденция. Полицията обаче проверява миналото им и разследва дали зад проникването не стоят други мотиви.

Сигналът за подозрителна активност в имението, разположено в графство Норфолк, е подаден малко преди 18:00 часа в понеделник. В операцията по издирването са участвали полицейски служители, кучета, дронове и хеликоптер на Националната полицейска въздушна служба. Двамата мъже са задържани на територията на имението и остават в ареста.

Имало е опасения, че трети заподозрян може да е успял да избяга, поради което районът е бил претърсван допълнително с хеликоптер.

От полицията в Норфолк потвърдиха, че в имота е имало инцидент, но подчертаха, че по време на проникването сградата е била необитаема.

„Двама мъже са арестувани по подозрение в кражба с взлом и незаконно проникване. Те остават в полицейския арест. Разследването продължава", се казва в официалното съобщение.Принц Уилям, принцеса Кейт и трите им деца – Джордж, Шарлот и Луи, са били в основната си резиденция в Уиндзор по време на инцидента. От двореца Кенсингтън потвърдиха, че никой от членовете на кралското семейство не е бил в имота, като отказаха допълнителен коментар по въпросите на сигурността.

Смята се, че крал Чарлз III е бил в собствената си резиденция в имението Сандрингам, разположена на около пет километра от Анмър Хол. Андрю Маунтбатън-Уиндзор също е бил в свой имот в района.

Анмър Хол е къща с десет спални, подарена на принц Уилям и Кейт от покойната кралица Елизабет II по случай сватбата им. Имението е едно от любимите места за почивка на семейството, което често прекарва там уикендите и ваканциите си.

За Кейт резиденцията има и особено лично значение. Именно там тя е намерила спокойствие по време на лечението си от рак, а в имението е заснето и видеопосланието, с което обяви, че е приключила химиотерапията си.Жителите на района разказват за засилено полицейско присъствие в понеделник вечерта. Полицейският хеликоптер е пристигнал малко след 18:00 часа и е останал над района до около 20:45 часа.

Местен жител коментира, че е необходимо човек да бъде изключително смел, за да посегне на кралска собственост заради постоянната охрана и модерните системи за сигурност.

„Трябва да си напълно луд, за да избереш кралска резиденция. Тук постоянно виждаме полицейски автомобили, а много от служителите са въоръжени, особено когато членовете на кралското семейство са наоколо", разказва той.

Според местните статистически данни в района на Дерсингам, където се намира Анмър Хол, през последната година е регистрирана само една кражба с взлом, като след настоящия случай броят им се е увеличил до две.Случаят е поредният инцидент, който поставя въпроси за сигурността на семейството на принц Уилям. През 2024 г. двама маскирани мъже проникнаха във фермата Шоу, намираща се в имението на замъка Уиндзор.

Тогава крадците успяха да преодолеят шестфутова ограда, откраднаха четириколесно превозно средство от обор и използваха откраднат камион, за да разбият охранителна порта и да избягат.

Само часове след инцидента в Анмър Хол принц Уилям проведе среща с премиера Анди Бърнам на „Даунинг стрийт" 10. Това беше първата му официална среща с политическия лидер и първото му посещение в британската правителствена резиденция. Двамата обсъдиха общи приоритети, сред които и проблема с бездомността.