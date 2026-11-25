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Спасителни екипи издирват шестима души след катастрофа на малък самолет в Мексиканския залив във вторник следобед, съобщи Бреговата охрана на САЩ, цитирана от Асошиейтед прес.

На борда на самолета „Чесна 210" (Cessna 210) са пътували четирима възрастни и две момчета на 8 и 10 години. Машината е паднала между град Паскагула, щата Мисисипи, и остров Хорн, посочи БТА.

При издирвателната операция са открити три спасителни жилетки, спасителен сал и кабината на самолета, но съдбата на шестимата пътници остава неизвестна.

Според сайта FlightAware самолетът е изпълнявал полет от Ню Орлиънс до Форт Майерс, щата Флорида.