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Индонезийски спасителни екипи издирват десетки работници, блокирани в незаконна златна мина в провинция Западна Ява, съобщи Ройтерс. Според местни медии става дума за около 30 души.

Работниците са затрупани на дълбочина около 100 метра в района на Богор, на 60 км южно от столицата Джакарта. Причината са проливните дъждове, които продължават от понеделник, посочи БТА.

Държавната миннодобивна компания „Антам" (Antam) уточни, че мината е нерегламентирана и няма връзка с нейната дейност.

Незаконният добив на полезни изкопаеми често води до инциденти в Индонезия, където отдалеченото местоположение на мините затруднява контрола от страна на властите.