"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайската бизнесдама Алис Хуанг, заподозряна от американските власти във връзки с китайското разузнаване, се превърна в знаменитост в родното си село след разкритията за интимната ѝ връзка с милиардера и шеф на Nvidia Дженсън Хуанг. Името ѝ е замесено и в мащабен скандал около търговията с AI чипове за милиарди долари, пише "Дейли мейл".

63-годишният ръководител на компанията признал по-рано този месец, че е имал афера с 43-годишната Хуанг, бивш ръководител в базираната в Сингапур компания Megaspeed. Жената е обект на разследване заради подозрения, че е участвала в схема за незаконно прехвърляне на американски AI чипове към Китай.

Скандалът предизвика сериозни сътресения на финансовите пазари и повдигна въпроси за националната сигурност на САЩ. Междувременно президентът Доналд Тръмп се намеси в ситуацията и настоя Дженсън Хуанг да бъде възстановен на позицията си в компанията през уикенда.

Докато американските и сингапурските власти се опитват да разпитат Алис Хуанг за предполагаемата схема, в родното ѝ село Нанжушан, в китайската провинция Хунан, тя вече е местна знаменитост.

„Всички говорят за това", разказва пред The New York Times местен жител, който някога работел във фабриката за оръжия, където бил нает бащата на Хуанг.

Други жители обсъждат външния ѝ вид и връзката ѝ с милиардера. В съседното селище Синтан мъж с фамилия Хан дори заявява, че се възхищава на успеха ѝ.

„Не ме интересува дали е любовница на Дженсън Хуанг. Тя е успяла бизнесдама", коментира той, като обяснява, че животът в планинските райони на Южна Китай става все по-труден и възможностите за печелене на пари са ограничени.

Алис Хуанг израснала в индустриалното селище Нанжушан, където посещавала училище за деца на работници от местната оръжейна фабрика. Предприятието било собственост на държавна компания, която многократно е попадала под американски санкции, съобщава The New York Times.

По-късно тя учила за медицинска сестра в близкия град Синтан, но скоро започнала да търси по-добри възможности в големи градове като Пекин и Шанхай.

Още в началото на кариерата си Хуанг успяла да се добере до позиции в китайските държавни медии, като работила за централната телевизия на страната.

През 2006 г. заминала за Хонконг, където започнала магистратура по медийно управление в Hong Kong Baptist University. Нейна състудентка разказва пред американското издание, че Хуанг често носела дизайнерски дрехи и пропускала лекции. Някои от колегите ѝ подозирали, че връзките ѝ с влиятелни представители на китайските власти са ѝ помогнали да продължи образованието си.

Първият ѝ бизнес проект датира от 2010 г., когато заедно с по-голямата си сестра Хуанг Ю регистрирала компания на адрес в сграда, разположена в затворен голф комплекс в Пекин. Мястото било популярно сред високопоставени държавни служители и бизнесмени, които търсели контакти с тях.

Не е ясно с какво точно се е занимавала фирмата. Впоследствие Алис прехвърлила своя дял на сестра си.

През 2015 г. тя се присъединила към инвестиционната компания Hexi Capital, основана от Канг Уей пет години по-рано. Според публикацията именно Канг по-късно представял Хуанг като своя съпруга пред китайски служители и представители на бизнеса.

На срещи с потенциални партньори той изтъквал връзките ѝ с основателя на Nvidia, като използвал близостта им за привличане на инвестиции.През пролетта на 2020 г. бизнес мрежата на Хуанг и Канг получила голям проект – изграждането и управлението на център за изчисления с изкуствен интелект в Шанхай за китайския интернет гигант Tencent.

Това позволило на двамата да се утвърдят като предприемачи в бързо развиващия се сектор на изкуствения интелект.

Създадената впоследствие компания Century Litong, занимаваща се с придобиване на сървъри на Nvidia и отдаване под наем на изчислителна мощност, се превърнала във важна част от веригата за доставки на чипове.

Според разследването чрез мрежа от компании оборудване на Nvidia достигало до структури, свързани с китайски военни изпълнители, включително авиационния и отбранителен конгломерат AVIC, както и до лаборатория за изкуствен интелект, свързвана с Народноосвободителната армия на Китай.

След отпадането на голяма част от ограниченията за пътуване през 2022 г. търговският екип на Nvidia запознал Хуанг с представители на Alibaba.

Малко след това тя и Канг започнали да представят пред инвеститори план за закупуване на чипове Nvidia, инсталирането им в Югоизточна Азия и последваща продажба на изчислителната мощност на китайски компании.

През 2023 г. Алис Хуанг използвала компания от Британските Вирджински острови, в която инвестирала заедно с Канг, за да придобие сингапурско дъщерно дружество на гейминг компанията 7Road. По-късно то било преименувано на Megaspeed.След като САЩ затегнали ограниченията за износ на усъвършенствани AI чипове към Китай, Хуанг започнала активно да изгражда имиджа си на международен бизнес лидер.

Според публикация на The Wall Street Journal още през юни 2024 г. тя открито демонстрирала близките си отношения с Дженсън Хуанг пред представители на технологичния сектор.

По време на изложение за компютърни технологии в Тайпе тя го поканила в бар, където се намирала с други ръководители на компании.

„Дженсън е мой много добър приятел", заявила тя пред присъстващите, след което милиардерът пристигнал само няколко минути след получаването на съобщението ѝ.

Облечен с характерното си кожено яке, основателят на Nvidia се присъединил към компанията и разговарял с бизнесмените. На снимка от вечерта двамата са заснети седнали непосредствено един до друг.

Година по-късно Хуанг започнала да предлага на китайски инвеститори сделки за доставка на AI чипове, като изтъквала възможността си да осигури трудно достъпните графични процесори на Nvidia и търговските си отношения с Alibaba.

Според данни от търговски регистри, цитирани от Bloomberg, вносът на продукти на Nvidia от Megaspeed в крайна сметка надхвърлил 4,6 милиарда долара.С разрастването на бизнеса на Megaspeed американските служби получили информация, че Хуанг Ле, както е посочено името ѝ в някои от документите, може да работи за китайското Министерство на държавната сигурност.

Според The New York Times целта била да се събира информация за американските технологии за изкуствен интелект и евентуално да се повлияе на Nvidia да предостави на Китай достъп до най-модерните си полупроводници.

Американските представители обърнали внимание на отличното владеене на английски език от страна на Хуанг и контактите ѝ с ръководители на най-високо ниво в индустрията за AI чипове.

Впоследствие станало известно, че между пролетта на 2025 г. и есента на 2026 г. тя е поддържала контакт със служител на китайското Министерство на държавната сигурност.

Паралелно с това Вашингтон започнал разследване на Megaspeed заради съмнения, че компанията може да е участвала в незаконен износ на хардуер към Китай. Миналата година американските власти поискали от Nvidia да извърши проверка на фирмата.

В първоначалния си доклад производителят на чипове заявил, че оборудването е отчетено и проследено. Данни, получени от Bloomberg обаче, показват разминаване – Megaspeed е внесла с 50 000 чипа повече, отколкото Nvidia е установила в своите центрове за данни.

През декември 2025 г. компанията обещала да извърши нова проверка на центровете на Megaspeed, но засега не е ясно дали това действително се е случило.

Случаят продължава да предизвиква сериозен интерес заради преплитането на личните отношения, големия технологичен бизнес и опасенията за националната сигурност. А в малкото китайско село, откъдето тръгва историята на Алис Хуанг, името ѝ вече се обсъжда от всички.