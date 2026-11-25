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Австралия и Соломоновите острови подписаха двустранно споразумение за сигурност на фона на информации, че малката островна държава ще прекрати действието на тайното си четиригодишно споразумение за отбрана с Китай, съобщи Асошиейтед прес.

Новото споразумение определя Австралия като „основен партньор в областта на сигурността" на Соломоновите острови и предвижда на тяхна територия да няма чуждестранни военни или бази за сигурност, посочи БТА.

Договорът е поредната стъпка на Канбера за засилване на влиянието ѝ в Тихоокеанския регион, след като през 2022 г. Пекин сключи споразумение за сигурност с предишното правителство на Соломоновите острови. Тогава възникнаха опасения, че Китай може да изгради военноморска база в региона.

Настоящият премиер на Соломоновите острови Матю Уейл не потвърди информациите, че страната му няма да поднови договора с Китай, който изтича в началото на 2027 г. Той обясни, че споразумението съдържа клауза за поверителност и разговорите с Пекин продължават.

„Не искаме отново да се връщаме към времената на несигурност и съмнения в региона. Тези времена отминаха", заяви Уейл.

От своя страна Китай подчерта, че отношенията му със Соломоновите острови се основават на взаимно уважение и равенство и не са част от геополитическо съперничество.

Освен в областта на сигурността Австралия поема ангажимент за инвестиции в инфраструктурата, образованието, възобновяемата енергия и спорта на островната държава.