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Най-малко 20 души остават заложници на въоръжени мъже в супермаркет от веригата „Ексито" (Exito) в колумбийския град Картахена, съобщава Ройтерс. Десет души са били освободени по-рано.

По информация на президента Абелардо де ла Есприеля и националната полиция похитителите са се укрили в магазина след неуспешен опит да отвлекат брониран автомобил, превозващ пари от търговски център. Полицията е осуетила опита им, посочва БТА.

Пред супермаркета в квартал „Ла Кастеяна" са разположени тежко въоръжени полицаи и военнослужещи. Засега властите не съобщават подробности за самоличността на похитителите и заложниците.

„Гарантирам на колумбийския народ, че ще освободим тези хора", заяви президентът.