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Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е работил активно с президента Доналд Тръмп, за да убедят борда на директорите на Nvidia да възстанови Дженсън Хуанг на поста главен изпълнителен директор. Това съобщава POLITICO, позовавайки се на двама източници, запознати с процеса и близки до Белия дом.

Намесата на Ванс идва в ключов политически момент за него, тъй като той обмисля евентуална кандидатура за президентските избори през 2028 г. Това се случва след тежкото поражение на Републиканската партия на междинните избори.

Дженсън Хуанг напусна ръководния пост в Nvidia по-рано през ноември на фона на обвинения, че е застрашил националната сигурност на САЩ заради любовната си афера с жена, заподозряна във връзки с китайското разузнаване.

Според източниците Тръмп и Ванс лично са разговаряли с членове на борда през уикенда, за да настояват за връщането на Хуанг. Двамата стигнали до извода, че няма доказателства той да е извършил нещо незаконно или да е компрометирал националната сигурност.

Една от основните причини за позицията на президента и вицепрезидента е ролята на Хуанг като защитник на моделите с отворен код в сферата на изкуствения интелект. Тези технологии са в центъра на дебатите за сигурността на изкуствения интелект. За разлика от затворените модели, разработвани от компании като OpenAI и Anthropic, моделите с отворен код обикновено са по-евтини и позволяват по-лесно персонализиране.

Администрацията на Тръмп иска американските компании да извлекат максимална полза от тези технологии, без САЩ да стават зависими от китайски разработки.

Според източниците дългогодишните контакти на Ванс в Силициевата долина също са му помогнали да убеди ръководството на Nvidia да върне отстранения си директор.

Представител на администрацията на Тръмп коментира пред POLITICO, че докато други членове на кабинета вече били формирали категорична позиция срещу Хуанг, Ванс подхождал по-внимателно към случая.

„Мнозина в администрацията побързаха да демонизират Хуанг", заявил източникът. По думите му Тръмп и Ванс осъзнали, че даването на втори шанс на ръководителя на Nvidia може да се окаже изгодно за всички страни.Малко след като Nvidia обяви в понеделник сутринта, че Хуанг се връща начело на компанията, Доналд Тръмп коментира случая в телефонно интервю за CNBC.

Президентът заяви, че категорично е подкрепял завръщането на изпълнителния директор.

„И аз участвах в това. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс беше страхотен", каза Тръмп.

Той разкри още, че бордът на Nvidia е поискал гаранции относно евентуалните рискове за националната сигурност преди възстановяването на Хуанг. По думите му Белият дом е предоставил необходимите уверения въз основа на цялата налична информация.

Самият Ванс досега не е коментирал публично ролята си в завръщането на Хуанг.

Въпреки подкрепата на Белия дом решението за връщането на Хуанг предизвика остри реакции сред няколко републикански законодатели. Те разкритикуваха борда на Nvidia и поискаха повече информация за намесата на администрацията.

Сенаторът Джон Къртис от Юта постави въпроса кои представители на американското правителство са разговаряли с ръководството на компанията, какви уверения са дали и на каква основа е било заключено, че Хуанг не представлява заплаха за националната сигурност.

Сенаторът Пийт Рикетс от Небраска също изрази несъгласие с решението. Според него поведението на Хуанг не оправдава възстановяването му на поста, а той трябва да бъде изслушан пред Конгреса.

Така завръщането на един от най-влиятелните ръководители в технологичния сектор се превърна не само в корпоративен, но и в политически въпрос, поставящ на изпитание отношенията между Белия дом, Конгреса и американската технологична индустрия.