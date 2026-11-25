"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сред 35-имата арестувани са Дениз Чакър от „Листопад", Йозджан Дениз от „Завинаги", Бурджу Йозберг от "Кралица"

Турската полиция проведе поредна операция срещу известни представители на шоубизнеса по подозрение в употреба или притежание на наркотици. Издадени са заповеди за задържане на 35 души, които са били арестувани на различни адреси, съобщи телевизия НТВ.

Сред задържаните са актьорите Дениз Чакър, позната от сериала „Листопад", Йозджан Дениз от „Истанбулска булка", Бурджу Йозберк, както и режисьорът Джем Карджъ, посочи БТА.

Според Главната републиканска прокуратура на Истанбул разследването се основава на свидетелски показания и експертни анализи на иззети мобилни телефони и цифрови материали. То се води от октомври 2025 г. и е насочено срещу употребата и разпространението на наркотици сред известни личности.

При подобни акции задържаните преминават медицински преглед и тестове за наркотици, след което дават показания пред прокурор. В зависимост от решението на прокуратурата те могат да бъдат освободени или задържани под стража.

От началото на годината досега при разследването са били задържани или проверявани редица популярни актьори, музиканти и други публични личности, сред които Джан Яман, Ханде Ерчел, Серенай Саръкая и Бурак Дениз. Някои от проверяваните са освободени, а срещу други обвиненията остават.

Акциите вече се отразяват и на професионалната кариера на част от актьорите. Догукан Гюнгьор беше отстранен от сериала „Шербет от боровинки", а Фейза Дживелек в момента не участва в снимки.