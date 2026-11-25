"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Свърши фантастична работа. Благодаря ти, скъпа", обърна се той към Мелания

Президентът на САЩ Доналд Тръмп помилва две пуйки по случай Деня на благодарността на традиционна церемония в Белия дом във вторник. До него беше първата дама Мелания Тръмп, но празничното събитие бързо се превърна в повод за президента да изрази недоволството си от загубата на Републиканската партия на междинните избори, пише "Дейли мейл".

Тръмп заяви, че до изборния ден американците са увеличили богатството си с 25 трилиона долара, но след вота фондовият пазар е загубил 6 трилиона долара от стойността си.

„Очевидно хората не са били доволни от резултата. Светът също не беше доволен, но ще си върнем загубеното", заяви президентът. По думите му, ако републиканците бяха спечелили изборите, пазарът вероятно щеше да добави още 6 трилиона долара.

Той отправи критики още при посрещането на фермерите Скот и Беки Райтсел от Западна Вирджиния, които са отгледали двете птици.

„Спечелихме Западна Вирджиния с 45 процентни пункта, поне когато аз бях кандидат. Не знам какво, по дяволите, се случи на последните избори. Някой, моля, да ми обясни", каза Тръмп.

Президентът отбеляза и че цените на бензина са спаднали с 20% през последните две седмици, като намекна, че понижението е започнало непосредствено след изборите. Той направи паралел с обявяването на ваксината срещу COVID-19 непосредствено след президентския вот през 2020 г.

Двете пуйки са наречени Фрийдъм (Свобода) и Федърс (Пера). Имената са предложени от ученици, а впоследствие са избрани чрез публично гласуване на сайта на Белия дом.

„Чувал съм и по-добри. Малко странни са", пошегува се Тръмп.

Птиците са излюпени на 15 юли, тежат общо около 37 килограма и имат размах на крилете приблизително 122 сантиметра. Вместо да се превърнат в празнична вечеря, те ще прекарат остатъка от живота си в птицевъдния център на Тексаския университет A&M.

Тръмп се пошегува, че занапред пуйките ще подкрепят университетския спортен отбор на Texas A&M във всеки следващ мач.

По време на церемонията, проведена на новата площадка за хеликоптери на Южната морава, Тръмп отдели време и за похвали към обновената сграда на Белия дом.

„Никога не е изглеждал по-добре. Критикуваха ме, че го ремонтирам и го правя красив", заяви той.

Президентът отбеляза, че в продължение на 200 години в Белия дом не е имало подходящо място за подобни церемонии. Той използва случая, за да рекламира изграждането на новата бална зала, която според него ще бъде домакин на следващото помилване на пуйки.

„Ще приема много хора и няколко пуйки догодина. Ще го направим вътре", каза Тръмп.

Той увери, че строителният проект върви предсрочно и в рамките на бюджета. Определи сградата като „най-здравата, строена някога в тази страна", като заяви, че ще бъде защитена от ракети, дронове и куршуми.

Празничната реч на президента премина и към външната политика. Тръмп направи самодоволна оценка на военните действия срещу Иран, заявявайки, че страната е била „почти напълно унищожена".

„В Иран вече нямат армия. Нямат флот", каза той.

Американският президент определи блокадата на иранското корабоплаване като „най-великата военноморска блокада в историята" и заяви, че нито един ирански кораб не е успял да я преодолее.

Тръмп призна, че в бойните действия е имало „кратко затишие", но добави, че САЩ са научили, че не могат да се доверяват на иранската страна.

Той твърди още, че през Ормузкия проток вече преминава повече петрол, отколкото преди началото на войната. По отношение на Венецуела президентът заяви: „Победихме за 48 минути. Поехме контрола над страната".

В края на изказването си Тръмп похвали Мелания, като ѝ приписа заслуги за усилията за постигане на временно примирие между Русия и Украйна.

„Свърши фантастична работа. Благодаря ти, скъпа", обърна се той към първата дама.

След това покани Мелания и председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън да се присъединят към него за традиционната церемония по помилването на двете пуйки.