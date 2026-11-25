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Централното разузнавателно управление (ЦРУ) и Службата на директора на националното разузнаване на САЩ (ODNI) са станали жертва на предполагаема хакерска атака, засегнала некласифицирана информация. Това съобщава CNN, позовавайки се на четирима източници, запознати със случая.

Атаката е засегнала система, която двете разузнавателни структури използват за анализ на информация от открити източници. Пълният мащаб на пробива все още не е установен, но американски представители подчертават, че класифицирани данни не са били засегнати.

„Няма прекъсване на работата на критични способности или класифицирани системи", заяви представител на ODNI пред CNN. От ЦРУ са отказали коментар.

Първоначалните данни сочат, че атаката може да е била извършена от територията на Китай. Засега обаче няма яснота дали зад нея стои китайското правителство, посочват двама от източниците.

Не е известно кога точно е осъществен пробивът и дали уязвимостта вече е отстранена.

Нова серия от киберинциденти в американските институции

ODNI координира работата на 17 американски разузнавателни агенции, сред които е и ЦРУ. През последните години службата инвестира значителни ресурси в разузнаване чрез анализ на публично достъпна информация.

Инцидентът, за който първоначално съобщи „Ню Йорк Таймс", е поредният от серията кибератаки и технически сривове, предизвикали тревога в американските държавни институции и частния сектор.

Според два от източниците пробивът в системите на ЦРУ и ODNI няма връзка с отделна хакерска атака срещу националната база данни на ФБР за криминална информация, за която CNN съобщи в петък.

Междувременно през последните седмици САЩ бяха засегнати от редица сериозни технически проблеми. Масов срив в системите за управление на въздушния трафик доведе до спиране на всички полети в страната за часове, а хиляди полети бяха забавени или отменени. Федералната авиационна администрация проследи проблема до един-единствен рутер в щата Арканзас.

Отделно прекъсване в услугите на Microsoft остави потребители по целия свят без достъп до широко използвани инструменти като електронната поща Outlook и платформата Teams.

Особено внимание на американските служби за сигурност привличат проблемите в Агенцията за национална сигурност (NSA), както и пробивите в системите на ФБР и ЦРУ.

Вътрешната силно защитена комуникационна мрежа на NSA е била недостъпна в продължение на няколко дни миналата седмица, съобщи CNN. Според ръководителя на американското разузнаване Джей Клейтън причината е била неуспешна софтуерна актуализация, а не кибератака.

Засегнат е бил и важен обект в щата Джорджия, който поддържа операции по радиоелектронно разузнаване и киберсигурност, насочени към Близкия изток, където САЩ участват във война с Иран.

От NSA увериха, че най-чувствителните и важни системи за събиране на разузнавателна информация не са били засегнати. До петък техническият проблем е бил отстранен.

Междувременно експерти по киберсигурност предупреждават, че изкуственият интелект позволява откриването на все повече софтуерни уязвимости. Това поставя държавните институции и частните компании под натиск да отстраняват проблемите бързо, което понякога води и до допълнителни технически грешки.