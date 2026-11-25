Най-малко 261 жени са убити от мъже в Турция между 1 януари и 23 ноември 2026 г., а други 439 са починали при съмнителни обстоятелства. Това показва анализ на сайта „Бианет", публикуван по повод Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените - 25 ноември.

Най-малко 524 жени са били ранени. При убийствата 165 от жертвите са загинали в домовете си, а в 168 случая е използвано огнестрелно оръжие, посочи БТА.

Броят на убийствата остава почти непроменен спрямо миналата година, но съмнителните смъртни случаи са се увеличили със 7,6%. Женски организации предупреждават, че част от тях впоследствие се оказват фемициди. Според платформата „Ще спрем фемицида" 12 случая, първоначално определени като съмнителни, по-късно са били класифицирани като убийства.

В годишния си доклад за Турция Европейската комисия също посочва недостатъци в прилагането на законите за защита на жените, включително неизпълнение на защитните заповеди, недостиг на специализирани услуги и приюти и липса на надеждни статистически данни.

На 25 ноември турското Министерство на семейството и социалните услуги представя резултатите от първата година на националния план за борба с насилието срещу жените за периода 2026–2030 г. Очаква се да бъдат обявени мерки за по-ранно разпознаване на риска, както и за справяне с преследването, психологическото и дигиталното насилие.

По информация на в. „Биргюн" в Истанбул, Анкара, Измир, Бурса, Адана и други големи градове са планирани протестни шествия и демонстрации по повод международния ден.