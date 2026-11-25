Опитът на „ДПМ Крумовград“ с проекта „Ада тепе“ постави акцент върху партньорството с местните общности, рекултивацията и бъдещето след края на добива

Как една минна компания може да създава условия за развитие на местната общност не само по време на експлоатацията на рудника, но и след приключването на добива? Този въпрос беше във фокуса на участието на Ирена Цакова, изпълнителен директор на „ДПМ Крумовград“ ЕАД, в международния форум Svemin Mining Summit 2026, който се проведе в шведската столица.

Пред представители на водещи минни компании, правителствени институции и международни организации Ирена Цакова представи опита на „ДПМ Крумовград“ при реализирането на проекта за златодобив „Ада тепе“ и подхода на компанията към устойчивото развитие на региона.

Основен акцент беше поставен върху значението на общественото доверие и партньорството с местната общност. Проектът „Ада тепе“ е пример за това как откритият диалог, прозрачността и последователните инвестиции в местното развитие могат да създадат основа за обществено съгласие при реализирането на голям индустриален проект.

Особено внимание беше отделено на подготовката за периода след приключването на минните дейности. Подходът на „ДПМ Крумовград“ разглежда рекултивацията не само като екологично задължение, а като част от дългосрочната визия за бъдещето на територията и възможностите за нейното използване.

Компанията работи по възстановяването на територията на рудник „Ада тепе“ в съответствие с изискванията за защитена зона от европейската екологична мрежа Натура 2000. Дългосрочната визия предвижда възможности за устойчиво използване на терена от местната общност и посетителите на региона, включително за туризъм, отдих и образователни дейности.

„От началото до края, доброто партньорство изисква не само да слушаш, но и да разбираш. Приключването на живота на един рудник носи нотка тъга. Нашата задача обаче е да променим възприятието, че това не е край на всичко, а трансформация. Ада тепе е уникален рудник, който ще остави трайна следа далеч отвъд годините на своята експлоатация. Това е пример как отговорният добив създава стойност и бъдеще за местните общности след последната произведена унция.“

Представеният в Стокхолм опит поставя и по-широк въпрос пред съвременната минна индустрия: как икономическите ползи от разработването на природните ресурси могат да бъдат съчетани с дългосрочни възможности за местното развитие.

В този контекст подходът на „ДПМ Крумовград“ включва прилагане на мерки за опазване на околната среда, подкрепа за местното предприемачество, развитие на професионални умения и подготовка за икономическа активност, която не зависи единствено от минното производство. Тези направления са част от усилията за създаване на устойчиви перспективи за Крумовград и региона.

Svemin Mining Summit е водещо годишно събитие на минната и минералната индустрия в Швеция. Форумът събира представители на бизнеса, държавните институции, научните среди и международни организации за обсъждане на суровинната обезпеченост, иновациите, устойчивото развитие и геополитическите предизвикателства пред сектора.

Сред участниците в тазгодишното издание са представители на световни минни компании като LKAB, Boliden, Savannah Resources, на Европейската минна асоциация Евромин, както и посланиците на САЩ, Канада и Франция в Швеция.

Участието на Ирена Цакова представи пред международната професионална аудитория българския опит в управлението на жизнения цикъл на един минен проект и подготовката на дългосрочни перспективи за местните общности.