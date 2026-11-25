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Гръцките власти разбиха две престъпни мрежи, ощетили държавата с 12,65 млн. евро чрез фалшиви фактури за командировъчни разходи. Полицейските операции са проведени в Атина, Янина и Митилини на остров Лесбос, съобщава в. „Ефимерида тон синдактон".

Задържани са 22 души. Сред предполагаемите организатори са полицейски служител, служител на бреговата охрана и военнослужещ. В двете независими една от друга мрежи са участвали общо 1291 служители на полицията, армията и пожарната, посочи БТА.

Схемата включвала издаване срещу заплащане на фалшиви фактури за престой по време на командировки. Те били представяни пред съответните служби, които изплащали сумите в брой. Документите били издавани както от реални места за настаняване, така и от несъществуващи фирми.

По информация на телевизия „Скай" се разследват още около 100 случая на държавни служители, вероятно замесени в измамите. При обиските са открити фалшиви фактури, документи, списъци с имена, компютри и 400 000 евро в брой.