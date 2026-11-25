Уан, пенсионирана учителка от Шанхай, току-що приключи участието си в ролята на майката на императора, като засне сцена в реплика на дворец в „Хъндиан Уорлд Студиос", известен като „китайския Холивуд".

„Никога не съм си представяла, че ще имам възможност да играя. Най-накрая си задоволих страстта към драмата", каза Уан, усмихвайки се, докато оправяше диадемата си. „Репетирах репликите три пъти, за да ги запомня, а режисьорът дори каза, че излъчвам истинска авторитетност", допълни тя.

Уан е част от едно празнично явление. По време Националния празник, който се чества от 1 до 7 октомври, туристите, които плащат, за да участват в късометражни сериали, се превърнаха в обичайна гледка в Хъндиан, провинция Дзянсу в Източен Китай. Докато туристическите дестинации в цял Китай търсят нови начини да привличат посетители, Хъндиан обърна сценария, превръщайки туристите от зрители в актьори.

Хъндиан привлече над 9 милиона посетители през първата половина на тази година, което е с 21,2% повече в сравнение със същия период на миналата година. В пиковите моменти над 100 души на ден се записваха за преживяването с късометражните роли. По време на празниците бяха организирани подобрени снимки на късометражни филми и дейности, свързани с киното, предназначени за различни типове посетители.

Достатъчен е само един входен билет, за да се присъедините към повече от 10 екипа за късометражни филми. Режисьорите раздават сценарии и дават указания на участниците на място, а посетителите могат да изиграят цяла сцена за 10 до 45 минути.

За по-професионално преживяване са на разположение пълни производствени ресурси, включително костюми, грим, осветление и сценография, както и възможности за участие редом с опитни актьори.

„Нашият екип от над 30 души работи денонощно. Заснемаме повече от дузина сцени на ден и често привличаме външни екипи за костюми, грим и оператори", каза Ма Цяни, служителка в „Хъндиан Микро Филм".

„От избора на костюми и прочитането на сценария до заснемането и постпродукцията, видеото е готово в рамките на два дни", добави Ма.

„Най-добрият начин да превърнем филма от нещо, което гледате, в нещо, което усещате, е да позволим на туристите да станат актьори", каза режисьорът Джан Дзинцюан.

Драмите за императорския дворец, фентъзи историите за „краля на драконите" и историите за пътуване във времето са най-популярните жанрове, отбеляза Джан, като специален сценарист актуализира сценариите, за да отговарят на вкусовете на публиката. Посетителите могат да избират измежду повече от 40 сценария. Цената на кратка монодрама започва от 218 юана (около 32,37 щатски долара), а пълен пакет с професионален грим и стилистика струва 388 юана.

При нощувки ролевата игра продължава през нощта, като потапянето в ролята се разширява отвъд звуковата сцена.

В хотел Росили в Хъндиан настаняването бележи началото на снимките, а напускането – края им. Гостите могат дори да разменят спечелените „филмови хонорари" за екстри като персонализирано събуждане по телефона.

Хъндиан не е единственият град, в който се наблюдава тази промяна. В цял Китай живописните места превръщат пейзажите в интерактивни сцени. Древният град Джуша, в югозападната провинция Гуейджоу, предлага заснемане на исторически драми на фона на носталгични декори, докато „Най-дългият ден в Чан'ан" – тематичен културен комплекс в северозападната провинция Шаанси, позволява на посетителите да пътуват назад във времето и да преживеят един ден от династията Тан (618–907).

За наблюдателите на бранша това явление е знак за по-широка промяна: туристите плащат за емоционален резонанс и потапящо преживяване. Както се посочва в доклад на компанията за пазарни анализи Meadin Research Institute, туристите вече не се задоволяват с обиколка, която се състои само в придвижване от едно място на друго. Те искат пътуване, което ги свързва с дадена култура, позволява им да изразят себе си или им предлага нещо ново.

Именно на това залага Хъндиан. Използвайки ноу-хауто си в киното, той е разделил продукцията на модули, които могат да се повтарят, така че туристите да могат да играят главните роли в свои собствени късометражни драматични филми. Персоналът е на разположение, за да помогне на самостоятелните посетители да влязат в ролята си, като гарантира, че никой няма да се чувства неловко на снимачната площадка.

„Моделът е лесен, бърз за реализация и се подсилва от безплатна промоция в социалните медии, тъй като посетителите споделят клиповете си онлайн", каза Чън Шаофън, професор в Института за културни иновации към Пекинския университет.

За да се гарантира, че посетителите ще се връщат, експертите предлагат да им се даде по-голяма свобода на избор – например да избират сцени, да регулират ъглите на камерата и дори да променят диалога, така че всяко заснемане да се усеща като уникално преживяване.

Хъндиан вече планира бъдещето. В процес на разработка са сериализирани кратки драматични преживявания, които да привлекат посетителите отново, а студиото се стреми да съчетае кратките драматични продукции, създадени с изкуствен интелект, с културен туризъм, както и с публични обучителни програми и сувенири.

„Дойдохме специално, за да играем. Искам да разбера какво е усещането да си главната героиня, дори и само за няколко минути", каза Хуан Янфан, която пристига с кола от Суджоу, в съседната провинция Дзянсу, след като вижда видеоклипове от преживяването в интернет.