Проф.д-р Миглена Темелкова е ректор на единственото в България специализирано Висше учебно заведение по телекомуникации и пощи, чиято 145-годишнина бе чествана тържествено преди около месец. Проф. Темелкова, която е и Председател на Съвета на ректорите на университети в България, наскоро беше на официално посещение в Китай. Специално за КМГ тя споделя впечатленията си от тази визита, разказва за проведените срещи и договорените практически действия, както и реалните възможности за бъдещо развитие на партньорствата между България, Европа и Китай.