Европейският съюз възприе международен стандарт за качеството на данните при изкуствения интелект, разработен под ръководството на Китай. Той ще служи като важна техническа основа при оценката на съответствието с европейските изисквания в тази сфера, бе съобщено на пресконференция на 24 ноември, организирана от Държавната администрация за регулиране на пазара.

Става дума за стандарта „Изкуствен интелект – Качество на данните за анализ и машинно обучение – Част 4: Рамка на процесите за качество на данните".

На пресконференцията бе съобщено още, че Китай вече е публикувала преводи на 15 национални стандарта за изкуствен интелект, включително на английски и лаоски език. Предвижда се и адаптирането за международно приложение на още 78 национални стандарта.