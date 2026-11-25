Пилотирания космически кораб „Шънджоу-24" бе изстрелян успешно на 25 ноември в 08:18 ч. пекинско време от космодрума „Дзиуцюен". Около 10 минути след старта той се отдели от ракетата-носител „Чанджън-2F Y24" и навлезе в предварително зададената орбита. Тримата тайконавти – двама китайци и един пакистанец – са в добро състояние, съобщиха от Китайската агенция за пилотирани космически полети.

Това е осмият пилотиран полет до китайската космическа станция от началото на нейното използване и 41-вата мисия в рамките на програмата за пилотирани космически полети на Пекин.

До момента в космически мисии са участвали общо 32 тайконавти – 31 китайци и един чужденец, които са осъществили общо 50 полета. С изстрелването на „Шънджоу-24" броят на полетите на ракетите от серията „Чанджън" достига 680, а на космическите кораби „Шънджоу" – 24.