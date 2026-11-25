Китай е сред водещите държави в света по брой патентни заявки за 6G технологии и вече е разработил над 300 ключови технологични решения в тази област. Това беше съобщено на Световната конференция за развитие на 6G през 2026 г.

Изградените през последните години 5G мрежи осигуряват стабилна основа за развитието на следващото поколение мобилни комуникации. На конференцията беше подчертано значението на международното сътрудничество при разработването на общи стандарти.

Опитът от прехода от 3G към 5G показва, че глобалните стандарти позволяват постигането на икономии от мащаба, намаляват цената на комуникационното оборудване и разширяват достъпа до цифрови услуги. Разработването на 6G навлиза в ключов етап на технологични пробиви и подготовка на цялостни стандарти, което изисква по-тясно сътрудничество между индустрията, академичните среди и научноизследователските организации.