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Всички заложници, държани близо 17 часа в супермаркет в туристическия град Картахена, Колумбия, бяха освободени след щурм на полицията и армията. Един от похитителите е убит, съобщи президентът Абелардо де ла Есприеля, цитиран от Франс прес. По-рано похитителите освободиха десет души.

Въоръжените мъже се барикадираха в супермаркет от веригата Exito, след като полицията осуети опита им да отвлекат брониран автомобил, превозващ пари от търговски център, посочи БТА.

Президентът определи операцията като „абсолютно безупречна". Инцидентът се разигра в квартал Ла Кастеяна, популярен сред туристите район на Картахена.