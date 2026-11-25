Транспортният хаос в Атина се задълбочава през последните 20 години заради рязкото увеличение на автомобилите и недостатъчната пътна инфраструктура, съобщава в. „Етнос", позовавайки се на данни на Организацията за градски транспорт на Атина (ОАСА).

Броят на леките автомобили в гръцката столица е нараснал с 55% – от 2,25 милиона през 2005 г. до 3,5 милиона през 2025 г. Общо превозните средства по улиците са достигнали 4,7 милиона. В същото време пътната инфраструктура и местата за паркиране не са се увеличили съществено, посочи БТА.

Нарастването на автомобилите е съпроводено със спад в използването на градския транспорт. Делът му е намалял от 62% през 1972 г. до 31% през 1999 г. и 28% през 2025 г.

Според данни на навигационната система TomTom през миналата година шофьорите в Атина са губили средно по 143 часа годишно в задръствания.