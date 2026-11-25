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Йеменските бунтовници хути съобщиха, че са атакували рафинерията в Рас Танура и за трети път финансовия квартал на Рияд, предаде Ройтерс. Според техен говорител рафинерията е била подпалена.

По-рано водената от Саудитска Арабия коалиция заяви, че противовъздушната ѝ отбрана е свалила четири дрона в района на съоръжението. Рафинерията в Рас Танура е най-голямата в страната и е част от ключов комплекс за износ на петрол, посочи БТА.

Саудитската гражданска защита съобщи, че 11 души са ранени при вчерашния удар по небостъргач във финансовия квартал на Рияд.