Либийският генерал Халифа Хафтар, главнокомандващ на Либийската национална армия, която контролира по-голямата част от Източна Либия, пристигна късно снощи в Турция на първото си официално посещение в страната. Това съобщиха турската телевизия „А Хабер" и либийският телевизионен канал „Ал Уасат".

Хафтар беше посрещнат на летището в Анкара от началника на Генералния щаб на турската армия генерал Селчук Байрактароглу. По-късно двамата проведоха двустранна среща в сградата на Генералния щаб.

Очаква се либийският генерал да разговаря и с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, по чиято покана е на посещение в Турция. Засега обаче не са оповестени подробности за часа и мястото на евентуалната среща.

Либия продължава да търси път към стабилността след въстанието през 2011 г., което сложи край на 42-годишното управление на Муамар Кадафи. В момента за властта в страната се конкурират две администрации – правителството в Триполи, оглавявано от Абделхамид Дбейба, и базираната в Бенгази властова структура в Източна Либия, подкрепяна от влиятелния генерал Халифа Хафтар.

Посещението на Хафтар в Турция бележи нов етап в отношенията между Анкара и либийския генерал. През 2020 г. турската военна подкрепа помогна за отблъскването на офанзивата на силите му срещу Триполи. Турция традиционно поддържа близки отношения с международно признатото Правителство на националното единство в либийската столица, но паралелно с това разширява дипломатическите си контакти и инвестициите в строителния сектор в източната част на страната, контролирана от Хафтар.

Визитата на либийския генерал идва само дни след среща в Истанбул между турския външен министър Хакан Фидан, ръководителя на турското разузнаване Ибрахим Калън и либийския премиер Абделхамид Дбейба, пише БТА.

През октомври Турция беше домакин и на преговори между съперничещите си либийски администрации. Основна тема в разговорите беше обединяването на въоръжените сили на Либия под единно командване, но срещата приключи без постигнато споразумение.

По-рано тази седмица турски медии съобщиха, че президентът Реджеп Тайип Ердоган планира да посети Триполи на 8 и 9 декември за участие в Срещата на върха за партньорство Африка – Турция. Това би било първото му посещение в Либия от 15 години.