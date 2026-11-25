Франция ще подкрепи правното дефиниране на престъплението „апартейд по полов признак" и въвеждането на наказания за виновните за системното нарушаване на правата на жените и момичетата в Афганистан. Това заяви днес френският външен министър Жан-Ноел Баро, цитиран от Ройтерс.

„Обявих, че Франция би подкрепила дефинирането на престъплението „апартейд по полов признак", за да бъдат наказани отговорните за систематичната сегрегация на жените и момичетата в Афганистан, лишени от достъп до работа, образование и здравеопазване", заяви министърът по въпросите на Европа и външните работи в интервю за телевизия Те Еф 1 тази сутрин, цитиран от БТА.

По думите на Баро масовите нарушения на човешките права не само унищожават перспективите за бъдещето на афганистанските жени и момичета, но и възпрепятстват усилията за постигане на мир и трайна стабилност в страната.

Френският външен министър направи подобно изявление и в началото на ноември, когато се срещна с афганистански жени в сградата на френското външно министерство в Париж.