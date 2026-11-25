Европейският съюз ще работи с международните си партньори за покриване на недостига на финансови средства за Украйна през 2027 г. Това заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на дебат в Европейския парламент в Страсбург, посветен на ролята на Европа в защитата на международния ред и осигуряването на справедлив и траен мир за Украйна.

Фон дер Лайен посочи, че финансовите потребности на Украйна за 2026 г. вече са осигурени, но за следващата година страната ще се нуждае от допълнителни 70 милиарда евро.

По думите ѝ инструментът на ЕС за координирана подкрепа за Украйна ще осигури 45 милиарда евро през 2027 г. От тях 20 милиарда евро ще бъдат предназначени за бюджетна подкрепа, а останалите 25 милиарда – за военни нужди. Разликата трябва да бъде покрита от международните партньори.

Председателката на ЕК уточни, че Украйна ще трябва да възстанови предоставените средства, когато Русия изплати обезщетения за нанесените щети. Така Киев ще може да участва в евентуалните мирни преговори от възможно най-силна позиция.

Фон дер Лайен отбеляза, че от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна са изминали вече пет години.

„Децата, които са се родили тогава, вече са на училищна възраст, а войната е единственото, което са познали през живота си. За тези деца войната трябва да спре", заяви тя.

По думите ѝ Русия плаща изключително висока цена за военните си действия, но въпреки това атаките срещу Украйна продължават да се засилват. От септември насам украински градове са били подложени на повече от 1000 удара, насочени и срещу топлоцентрали и водоснабдителни съоръжения. Целта на Москва е да попречи на страната да премине през зимата, посочи председателката на ЕК.

„Путин не може да пречупи решимостта на украинците и затова се опитва да сломи духа им. Това няма да се случи. Украинците ще продължат да не свеждат глава, а Европа ще ги подкрепя както по време на войната, така и след нея", заяви фон дер Лайен.

Според нея през последните седмици се забелязват признаци за напредък в усилията за прекратяване на конфликта. Никой не желае мира повече от Украйна, а Европа ще направи всичко възможно, за да помогне на страната да го постигне.

Председателката на ЕК очерта два основни елемента в европейския подход – осигуряване на максимална подкрепа за Украйна и оказване на максимален натиск върху Русия, както и пълноценно участие на ЕС в мирните преговори.

Фон дер Лайен припомни, че Европа е най-големият поддръжник на Украйна и от началото на войната е предоставила над 235 милиарда евро помощ. Тя подчерта, че зад тези числа стоят човешки съдби и животи.

Подкрепата за Украйна върви ръка за ръка с увеличаването на натиска върху Русия, като санкциите остават основен инструмент за повишаване на цената на войната за Москва, допълни тя.

Председателката на ЕК посочи, че е приет и 22-рият пакет от санкции. Сред предвидените мерки са забрана за транзакции с руски банки и за плащания с криптовалути, разширяване на ограниченията върху енергийните услуги и засилване на действията срещу т.нар. руски сенчест флот. Предвижда се също въвеждане на визови забрани за лица, които служат или са служили във въоръжените сили на Русия, както и санкции в областта на културата и спорта.

„Целта ни е ясна – искаме разходите за Русия да продължават да нарастват, ако тя възнамерява да продължи войната. Искаме Русия да избере мира", заяви фон дер Лайен.

Тя отбеляза, че през последните седмици има раздвижване в мирните преговори и че представителите на Европейския съюз ще участват в следващия им кръг. Според нея сигурността на Украйна е пряко свързана със сигурността на Европа.

Фон дер Лайен съобщи още, че на срещата на Коалицията на желаещите през миналата седмица е била обсъдена възможността за прекратяване на военните действия през зимата, както и осигуряването на коридор за доставка на храни през Черно море към Украйна.

Председателката на ЕК подчерта, че бъдещият мир трябва да даде възможност на Украйна да изгради стабилно бъдеще, а Европа ще има водеща роля във възстановяването на страната.

Въпреки огромния натиск Украйна продължава с реформите, укрепва институциите си и предприема важни стъпки към европейската интеграция. Фон дер Лайен заяви, че до края на годината може да бъдат отворени последните два преговорни клъстера от процеса по присъединяване към ЕС.

По думите ѝ това ще бъде ясен сигнал към украинските граждани, че Европа продължава да стои зад тях. Същевременно посланието към Русия е, че ЕС настоява за мир, който гарантира суверенитета и дългосрочната сигурност на Украйна, така че следващите поколения да израснат в независима и свободна държава.

От името на Съвета на ЕС в дебата участва ирландският държавен министър в Министерството на културата, комуникациите и спорта Чарли Макконалог. Той призова международните партньори да увеличат финансовия си принос, тъй като Европейският съюз не може сам да поеме цялата тежест на подкрепата за Украйна.

Макконалог подчерта необходимостта от продължаване на санкционния натиск върху Русия, укрепване на европейските отбранителни способности и осигуряване на надеждни гаранции за сигурност на Украйна, пише БТА.

Той изтъкна, че бъдещото мирно споразумение трябва да бъде всеобхватно, справедливо и трайно, като се основава на Устава на ООН и международното право.

„Приветстваме с голямо одобрение дипломатическите усилия, ръководени от САЩ", заяви ирландският министър и допълни, че ЕС участва активно в този процес.

Според него присъствието на Европейския съюз в преговорите е от съществено значение, тъй като сигурността на Европа е непосредствено засегната от конфликта, а ЕС ще има централна роля както за постигането, така и за поддържането на бъдещото мирно споразумение.

Макконалог определи гарантирането на мира като първа стъпка, след която трябва да последва възстановяването на Украйна. Той посочи, че необходимите средства за възстановяване и реконструкция на страната надхвърлят половин трилион евро.

По думите му за тази цел трябва да бъдат привлечени и частни инвестиции, тъй като публичното финансиране няма да бъде достатъчно.