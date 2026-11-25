"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 114 жени са били убити от своите партньори в Гърция за периода от 2020 г. до 19 ноември 2026 г. Това показват официални данни на гръцката полиция, цитирани от телевизия „Скай".

От януари до октомври тази година са регистрирани 15 582 случая на домашно насилие срещу жени, или средно над 51 на ден. Въпреки тревожния брой, статистиката отчита лек спад спрямо същия период на миналата година, когато случаите са били 16 167.

Мъже също стават жертви на домашно насилие. От началото на годината 5865 представители на силния пол са пострадали от подобни посегателства. За сравнение, през същия период на предходната година броят им е бил по-висок – 6189.

Данните на полицията показват, че през 2020 г. девет жени са били убити от партньорите си. През следващата година броят им е нараснал до 23, а през 2022 г. е достигнал 24. През настоящата година жертвите са 13.

Август е месецът с най-много регистрирани случаи на домашно насилие в страната.

По брой на арестуваните за насилие извършители на първо място е гръцката столица Атина, където са задържани 4167 мъже, пише БТА.

В цяла Гърция функционират общо 66 центъра за оказване на помощ на пострадали от домашно насилие.