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Руски удари по енергийната инфраструктура на Украйна през изминалата нощ са довели до прекъсвания на електрозахранването в пет области на страната. Това съобщи украинският заместник-министър на енергетиката Артем Некрасов, цитиран от Ройтерс.

Засегнати са Днепропетровска, Донецка, Запорожка, Одеска и Харковска област.

Най-тежка е ситуацията в Запорожка и Днепропетровска област, уточни Некрасов.

Той съобщи още, че контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала е останала без външно електрозахранване след обстрел. В резултат на това централата е преминала към резервно захранване чрез дизелови генератори, пише БТА.

По думите на заместник-министъра това е 17-ият случай от началото на годината, в който Запорожката АЕЦ губи връзка с външната електропреносна мрежа.