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Австрия представи национална стратегия за защита на гражданския и военния сектор на фона на зачестилите нарушения на европейското въздушно пространство с дронове. Документът беше представен от представители на правителството, съобщи австрийската радио-телевизионна корпорация ОРФ.

В представянето участваха федералният канцлер Кристиан Щокер, министърът на вътрешните работи Герхард Карнер и министърът на отбраната Клаудия Танер. Те подчертаха, че променената геополитическа обстановка е довела до съществено повишаване на нивото на заплаха за Австрия.

Правейки паралел с войната в Украйна, канцлерът Щокер заяви, че военните конфликти са се завърнали в Европа.

„Това означава, че трябва да се подготвим за тези заплахи. Една от тях е опасността, която произтича от дроновете", посочи той.

Министърът на отбраната Клаудия Танер подчерта, че сигурността зависи от степента на подготовка и че няма единно средство за противодействие на безпилотните летателни апарати.

„Ще бъдем толкова по-сигурни, колкото по-добре се подготвим. Не съществува само едно средство за противодействие", заяви тя.

По думите ѝ възможностите за защита ще се определят според конкретната заплаха и могат да включват както изтребителите „Юрофайтър" (Eurofighter), така и системи с мрежи и електронни средства за противодействие на дронове.

В националната стратегия се предвижда цялостно усъвършенстване на системата за наблюдение на въздушното пространство. Досега тя е била насочена предимно към откриването и противодействието на пилотирани летателни апарати при нарушения на въздушното пространство.

В Министерството на вътрешните работи ще бъде създаден специален Център за наблюдение и координация при инциденти с дронове. Освен това от 2027 г. се планира въвеждането на две нови системи за противодействие на безпилотни летателни апарати.

Стратегията предвижда и разширяване на правомощията на операторите на критична инфраструктура, които при определени обстоятелства ще могат самостоятелно да неутрализират дронове.

В рамките на плана за развитие на австрийските въоръжени сили „2032+" ще бъдат изградени допълнителни способности за противодействие на безпилотни летателни апарати от различни категории. Основен акцент ще бъде поставен върху разширяването на наземната противовъздушна отбрана.

За укрепване на националната сигурност се предвижда и по-тясно сътрудничество между бизнеса, научноизследователските институции и службите за сигурност.

Компаниите, управляващи критична инфраструктура, включително големите енергийни дружества, ще могат при наличие на конкретна заплаха да предприемат самостоятелни действия срещу засечени дронове. Сред предвидените възможности са използването на електронни средства за заглушаване и неутрализиране.

За прилагането на тази мярка ще е необходима промяна в Закона за далекосъобщенията. Министърът на труда и икономиката Волфганг Хатмансдорфер съобщи, че в правителството вече се водят разговори по въпроса, пише БТА.

Държавният секретар Йорг Лайтфрид, който отговаря за конституционната защита и разузнавателната служба, обърна внимание и на значението на превенцията. Според него службите за защита на държавата също трябва да участват активно в усилията за противодействие на заплахите, свързани с дронове.