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Високопоставен представител на службата за вътрешна сигурност на „Хамас" е загинал тази сутрин при израелски въздушен удар по дома му в ивицата Газа. При атаката са убити също съпругата му и двете им деца. Това съобщиха медицински служители и министерството на вътрешните работи в Газа, управлявано от палестинската групировка, цитирани от Ройтерс.

Загиналият е Мохамад Абуелуф – полковник от „Хамас", който ръководи службата за вътрешна сигурност на организацията.

Това е втората израелска атака в рамките на последните 24 часа, при която е убит високопоставен представител на службите за сигурност на групировката.

Въпреки споразумението за прекратяване на огъня, постигнато преди година, Израел продължава да нанася въздушни удари в ивицата Газа. Израелската армия заявява, че целите са свързани с „Хамас", но при атаките загиват и цивилни.

Всеобхватният мирен план, подкрепен от американския президент Доналд Тръмп, не успя да сложи край на насилието и да осигури разоръжаването на палестинската групировка.

По информация на медицински служители израелският удар е поразил апартамента на Абуелуф тази сутрин в бежанския лагер „Шати", в западната част на град Газа, близо до крайбрежието.

При друга атака по-късно сутринта е загинал още един човек. Въздушният удар е бил насочен срещу северния квартал „Карама" в града, съобщиха медицинските служители.

В отговор на запитване за коментар израелската армия заяви, че е „нанесла удар по няколко членове на военни формирования" в Газа. От военното ведомство уточниха, че допълнителна информация ще бъде предоставена по-късно, пише БТА.

Ден по-рано израелската армия уби Наим Абу Нахел, ръководител на службата за вътрешна сигурност на „Хамас". След операцията израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че страната му може да достигне до всеки представител на групировката, независимо къде се намира.

Службата за вътрешна сигурност на „Хамас", ръководена от Абу Нахел, в която Абуелуф е заемал висша позиция, следи и преследва палестинци, заподозрени в сътрудничество с израелските разузнавателни служби. Организацията събира и информация за плановете им.