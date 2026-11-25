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Телата на трима миньори бяха открити днес от спасителните екипи след наводнение в незаконна златна мина в индонезийската провинция Западна Ява. Други 23 души остават в неизвестност, като се предполага, че са блокирани под земята. Това съобщиха Ройтерс и ДПА.

Инцидентът е станал в мина, разположена в планинския район Понгкор, в окръг Богор, на около 60-70 километра южно от столицата Джакарта. Съоръжението е било наводнено вследствие на проливни дъждове и покачване на нивото на близката река.

Част от работниците са успели да се измъкнат, но останалите са останали блокирани в подземните тунели на мината, чиято дълбочина достига 100 метра.

Телата на тримата загинали, чиято самоличност все още не е установена, са открити на дълбочина между 30 и 40 метра.

Спасителната операция е сериозно затруднена от тесните подземни проходи, високото ниво на водата и опасността от свлачища. Властите изпомпват водата от минната шахта, за да осигурят по-добри условия за издирването на останалите миньори, съобщи БТА.

Индонезийската държавна миннодобивна компания „Антам" (Antam) уточни, че инцидентът е станал в незаконна златна мина, която не е част от нейната дейност.