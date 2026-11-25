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Личните данни на около 1,2 милиона белгийски граждани са били откраднати при мащабна кибератака, съобщават местни медии, позовавайки се на компании за киберсигурност. Според информацията това е най-големият подобен пробив, регистриран досега в страната.

Засегнати са жители на 82 общини във Фландрия. Кибератаката е осъществена с помощта на изкуствен интелект, като проверката е установила, че действията са извършвани от чужбина в периода между 6 и 15 ноември.

За атаката са заподозрени хакери от групата Ghost Hunters („Ловци на духове"). Те не са проникнали директно в общинските сървъри, а са използвали пропуски в защитата на мрежите на външен доставчик на услуги, с когото общините са работили.

Сред откраднатата информация има имена, адреси, дати на раждане, ЕГН, номера на лични карти и банкови сметки, както и пароли. По данни на местните медии част от тези лични данни вече се разпространяват в интернет.

Атаката е засегнала общо 50 организации в Белгия, Франция и Швейцария. Сред тях има банки, застрахователни дружества, технологични компании, платежни оператори, платформи за хазарт и борси за търговия с криптовалути, пише БТА.

Половината от набелязаните от хакерите организации са били в Белгия, уточняват местните медии.