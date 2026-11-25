Съветът на Европейския съюз добави още 15 руски субекта към списъка със санкционираните заради износ на стоки с двойна употреба и съвременни технологии. Решението е част от мерките на ЕС в отговор на руското военно нападение срещу Украйна.

Нововключените субекти са свързани с руския военно-промишлен комплекс, отбраната и сигурността на страната или по друг начин подпомагат дейността в тези сфери. Това се посочва в съобщение на Съвета на ЕС, в което обаче не се разкриват имената на засегнатите организации.

През октомври Съветът на ЕС наложи санкции на общо 1569 лица и организации, свързани с руския военно-промишлен комплекс. Тогава одобрените списъци включваха 826 руски дружества и 743 лица, заемащи длъжността изпълнителен директор в тях.

Това беше най-мащабното еднократно разширяване на санкционния списък в историята на ЕС. С него общият брой на лицата и организациите, включени в санкционния режим за защита на териториалната цялост на Украйна, достигна близо 4600, уточняват от Съвета.

Санкционираните лица и организации подлежат на замразяване на активите, а предоставянето на финансови и икономически средства на тях или в тяхна полза е забранено, съобщи БТА. За физическите лица се прилага и забрана за пътуване в Европейския съюз.