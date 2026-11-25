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Украинските сили са атакували с дронове промишлени обекти в руския град Сизран, разположен в Самарска област, през изминалата нощ. Междувременно регионалният губернатор съобщи за най-малко един загинал при въздушни удари в град Самара. Това предаде Ройтерс.

В двата града, разположени край река Волга, се намират три от най-големите нефтопреработвателни предприятия в Русия.

В социалните мрежи се появиха непотвърдени съобщения, че украинските атаки са били насочени срещу рафинериите в Сизран и Куйбишев, отбелязва Ройтерс.

Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федоришчев заяви, че регионалните сили за противовъздушна отбрана са свалили 145 украински дрона. По думите му атаката е довела и до прекъсвания на електроснабдяването.

„Има последствия, които вие сами виждате. Но ви напомням, че не бива да помагате на врага. Не публикувайте снимки и видеоклипове, на които се виждат последствията от атаката", написа Федоришчев в социалната мрежа „ВКонтакте".

Украинските атаки срещу руски нефтопреработвателни предприятия бяха отслабнали до известна степен, след като в средата на октомври американският президент Доналд Тръмп призова за постигане на „енергийно примирие" между Москва и Киев. Впоследствие обаче ударите отново се засилиха.

Вчера руският президент Владимир Путин заяви, че Москва ще предприеме ответни действия срещу украинските атаки по руските петролни рафинерии.

Междувременно Украйна съобщи за руски въздушен удар през изминалата нощ срещу съоръжение за добив на природен газ на държавната компания „Нафтогаз" в Полтавска област, предаде още Ройтерс.

Ръководителят на компанията Сергий Федоренко написа във Фейсбук, че това не е първата подобна атака. Той обвини Русия, че целенасочено атакува газодобивни съоръжения, за да лиши украинското население от отопление през зимата, пише БТА.

Междувременно водещата частна енергийна компания в Украйна ДТЕК съобщи за мащабна руска атака срещу една от нейните топлоелектрически централи. Съоръжението е преустановило работа заради нанесените щети.

От компанията не разкриха местоположението на централата и не съобщиха дали при нападението има загинали или ранени.