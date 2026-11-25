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Собственикът и главен редактор на сръбската телевизия „Информер" Драган Вучичевич е бил арестуван днес по разпореждане на Втора основна прокуратура в Белград. Това съобщи регионалната телевизия Ен1.

Задържането е извършено по подозрение за продължително извършване на престъпленията „предизвикване на паника и безредици" и „възпрепятстване на правосъдието", уточнява медията.

За ареста съобщи и бившият президент на Сърбия Александър Вучич по време на заседание на сръбския парламент.

Депутатите от управляващото мнозинство посрещнаха новината с аплодисменти, което предизвика недоволството на Вучич, отбелязва Ен1.

Телевизията е потърсила допълнителна информация от Министерството на вътрешните работи, но все още очаква отговор.

Драган Вучичевич е сръбски журналист и медиен предприемач. Той е сред основателите на сръбските всекидневници „Национал", „Курир" и „Прес". През май 2012 г. създава таблоида „Информер" и едноименната телевизия, на които е собственик и главен редактор.

Изданието и телевизионният канал са определяни като близки до управляващата в технически мандат Сръбска прогресивна партия (СПП). Те често са обект на критики заради сензационно съдържание и нарушения на журналистическата етика.

На 10 ноември сръбският медиен регулатор наложи на телевизия „Информер" забрана за излъчване на предаването „Колегиум" за общо 25 дни, петдневно ограничение за излъчване на реклами във вечерните часове и предупреждение за необозначена политическа реклама.

Преди това, на 4 ноември, регулаторът наложи седемдневна забрана за излъчване на предаването „Първа информация". Според регулаторния орган в него е било допуснато особено тежко нарушение на закона, припомня Ен1, цитирана от БТА.

По-рано няколко медийни асоциации и организации на гражданското общество в Сърбия внесоха инициатива за отнемане на лиценза на „Информер". Регулаторният орган РЕМ обаче не се произнесе по предложението.